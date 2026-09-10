10 беспилотников сбили в Калужской области
Как мы уже писали ранее, в среду, 9 сентября, в течение дня в Калужской области сбили 14 БПЛА.
А утром четверга поступили данные о работе ПВО за вечер и минувшую ночь.
Как сообщил губернатор Калужской области, в темное время суток в регионе уничтожили 10 украинских беспилотников.
Их сбивали в небе
Дзержинского, Жиздринского, Людиновского, Мещовского, Ульяновского муниципальных округов, а также на окраине Калуги.
- На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
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