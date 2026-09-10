Обнинск
+24...+25 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество 10 беспилотников сбили в Калужской области
Новость дня Общество

10 беспилотников сбили в Калужской области

10.09, 08:52
0 1329
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Как мы уже писали ранее, в среду, 9 сентября, в течение дня в Калужской области сбили 14 БПЛА.

А утром четверга поступили данные о работе ПВО за вечер и минувшую ночь.

Как сообщил губернатор Калужской области, в темное время суток в регионе уничтожили 10 украинских беспилотников.

Их сбивали в небе

Дзержинского, Жиздринского, Людиновского, Мещовского, Ульяновского муниципальных округов, а также на окраине Калуги.

- На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
бпла
Лента настроения
7 оценили
0%
0%
14%
14%
29%
43%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkM5MjJBSHVzRklTWEk5VFU2bldxOFE9PSIsInZhbHVlIjoiYmFVcFFsaGtES1N2QXNNYWQvZ1NvWi9jV2VYbUpWcXR5L1A2dDhQRjdFSzd2a1FlSUY0cTlaQW9mOWphQ2lKeTl2NnlJRVFRS3liTkxhT1ZYV3JFOG16dTdBbW5FMktMQzhHMDVnNE1wRlE1T2d0dlJiQjFJWld6c1B3WEhHelZlV3NEdXo0a3dHRW90VjZmL3JtTEhBYlpMVHl5WTFFdEZCUUQxQWMrTy9ESFIvbW1ZcDNmbHkyaGhMUVVNZ2dhaGhLaTFyK1ZNMFkxSFkwWUN5eE5sWFF4SHJBWGRheW1VWml4aTFzRndZZUpRS0NaN3VCeEI0WTN4bTE1R2JHY2YvMzVyLzhnR1hIRXVFNzg2NXBvYUllTlQ2TWdBMHV4bzM1c3p4NmlvVTlLbVpnczVvNkFWMUFkelVXRUZKdHd2N2Y5L3d6K3FiR3JCcTFxN3J6TTd6N2FkZWVqc1dySk5sYWgyMjRDS055MitHbUFUNXJxMFRXTUYrS0dQWGpvUXM0SUdSYlJ5YWxzZGd0Ui9DZXBseG00bDc0MUV5UDJ6a0E1Rk1ZRnBFek1DYTEycldMREVlaHpZODlaNUJjRCIsIm1hYyI6IjU3MTRlZjVmOTc4ZmNmYjAyMDdjY2M2MzhkNDVhZjBiMzA4YWFkM2YyOTA5YTllOGFmZmMxMjVjZWIzMjJkYmMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImphdDdHMFVHNTRkM3ROR0VWY3J4d2c9PSIsInZhbHVlIjoid2lpWm8vNmNId0VOTHpsem9uYnNKT1NJQ2RlRCtIWlFzaERUY2JCZDBYcjE4QjJUOFR6N3RvWGl2MTVzbzRtaFUzMEM4V0NMOHVqRFdWbVphL3p3alFIVDRSUE9BR1FKd1VVTW1ZcnFrK2xOK1A0dGMyTmp6NkNjR2k3OVZNOGpDMTBUQlhRY0F0OUIya3NvVHFMWUdyWDVyL2RaeHFiaGhraWNtblR6Zk10RkEvUENyaDRoTUZmaHhhYi90WitPR2ZRVlphNXNSMEcvNVYyZnRycUVIdnE3YVB4WW1iZ1F6d2tTQ2o1Nk5kdElacUJnUUp1STlzck9zL2NnZjVmamhJaTFOL0gyUk9SMFVDa01raGZwUGpJV3FtNm1HRUdjRjgzZnZHYUQ2bEVXMDdlR0kybi9jNWpQZkljUG9tMUpiWE14clY2ZkIwbWlsNEVyZVlicE9XcDRpSEpyMSsyTTFhMFQrZklqT2FZUklWYTFLTXRoUmUzR0EzOTJTbkdWeklIdmxFNllQRVc2b21jbnpQSkx5ZEErQlhRcnlJT0lWcXBVR1p6SlRyenNoWTF0MGhVVTMvMmpndDNmaVRjNGMyQVBtckxkdGExaVRqY0d5d3QxRWxzR0xudHY0T2N4cjc5bmVGZDNSNml3clM5enlpV3RNY3NQaHhoeEtXUCsvU2E3VGRvTWFaYUtVVGpQbi9ScC92ejlBcFVvd1NvNk5CK0c3WmtPWEFJaHlNMTY5ZmljcjI5c1dBaldkTUozaWFQSFdKRmpJVWtPUno5L1dKQjk0U2craHhtRkJWeGM3SHIzWVQvZ1lqZEppRDhBT2hXbXNlK3ZaQW5jN3dkTyIsIm1hYyI6IjZiNTQxMzVkMTcxYjkzNDU4NWIyYjA4ZmJhYmQxMzljY2NlYmFlNTE4NWUzYzYyYTY5M2QwMGVhNWYzMWI3MzUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+