В центре Калуги отключили электричество

Городская администрация сообщила о ремонтных работах, которые проходят в среду, 9 сентября.

До 17:00 без света остались жители улиц Большевиков, Королева, Добровольского, Циолковского и площади Мира. До 16:00 – улицы Карла Маркса.

До 18:00 отключили электричество на Заводской, Молодёжной, Моторной, Новаторской, Маяковского, в 1-м и 2-М Заводском переулках, а с 11:00 до 14:00 – на улице Глаголева.