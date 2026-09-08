Объем выдачи кредитов наличными в России вырос на 63% за восемь месяцев

За восемь месяцев 2026 года российские банки выдали розничным клиентам почти 3,5 трлн рублей кредитов наличными — на 63% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую предварительную оценку развития рынка дал ВТБ. В августе объем выдач превысил 500 млрд рублей, что почти сопоставимо с июльским показателем и на 40% больше, чем годом ранее.

Динамика рынка в июле и августе замедлилась. По словам заместителя руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Романа Шаехова, сдерживающую роль сыграли осторожная риторика регулятора по ключевой ставке и сезонный фактор. Он отметил, что с началом осени вступает в силу деловой цикл, и рынок, по прогнозам банка, вырастет в сентябре к августу. По его словам, рост обеспечивают не импульсивные решения, а прагматичные запросы людей — ремонт и покупка жилья, обновление автомобиля и рефинансирование, что придает спросу устойчивую структуру.

Например, в ВТБ продажи кредитов наличными за восемь месяцев выросли почти вдвое — до 394 млрд рублей, клиенты оформили около 1 млн таких кредитов.

По прогнозам банка, основанным на данных ЦБ РФ и Frank RG (без учета POS-кредитования), по итогам года объем выдачи кредитов наличными на рынке вырастет на 66% — до 5,9 трлн рублей, обогнав по объему продаж ипотеку и автокредиты.