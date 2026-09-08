Владислав Шапша встретился с выпускниками вузов системы МВД

- Беречь честь мундира и доверие земляков, внимательно и неравнодушно относиться к судьбе каждого человека, - такие пожелания высказал губернатор Калужской области полицейским.

Он встретился с выпускниками вместе с начальником УМВД России по Калужской области Сергеем Никифоровым.

- Вручили молодым лейтенантам их первые служебные удостоверения, - рассказал глава региона. - Впереди – ежедневная непростая работа в самых разных подразделениях: уголовный розыск, экономическая и информационная безопасность, госавтоинспекция. Многие начинают свой профессиональный путь в райотделах.

Шапша напомнил, что за полгода преступность в регионе снизилась почти на 20%.