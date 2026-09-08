Обнинск
+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Владислав Шапша встретился с выпускниками вузов системы МВД
Общество

Владислав Шапша встретился с выпускниками вузов системы МВД

Дмитрий Ивьев
08.09, 12:19
0 177
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

- Беречь честь мундира и доверие земляков, внимательно и неравнодушно относиться к судьбе каждого человека, - такие пожелания высказал губернатор Калужской области полицейским.

Он встретился с выпускниками вместе с начальником УМВД России по Калужской области Сергеем Никифоровым.

- Вручили молодым лейтенантам их первые служебные удостоверения, - рассказал глава региона. - Впереди – ежедневная непростая работа в самых разных подразделениях: уголовный розыск, экономическая и информационная безопасность, госавтоинспекция. Многие начинают свой профессиональный путь в райотделах.

Шапша напомнил, что за полгода преступность в регионе снизилась почти на 20%.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InNtb01rcURHNDlBMzhWWnUzWkpYVnc9PSIsInZhbHVlIjoiNDlWYll2dUsyM2t1d014dHNGV3BhVHZ3dklwN1J5c2IvWVEyMEhlc1hpTDN5ZHlKR3NQcGxIL2E0a2xyZEVuQ0o4anQxTjRiek9wR0k3Z2gxMEZGTmZhSVhVdE1ndFh5eHdkeDY3MEpXbFgvQy9KeUYrSWo4Y0s5SXlVK2d1QnhNeDR0c1A2aVdHbFJ0YklBVllycnNsaWZHUDVSUXBZNE9rWDg2bXhzYVorWkJBWVFDNERBVDM2Y1FkckdzS0NWSTJpVjlhV1JDaVFXdzBQaG82S2grVS9XaXBBajNpMlBaUVMwVzk3amxyN1grVzJPRDJ1TzM3QkdlUEo0TE5YQTc0WVo2b05vdmxZaXNrYzJIZTkzME9KcFlJa1ZuV0gvUklmRUNIYVFScUZ5cWN0K1k0MUpDb1dYYk9ncnNtdXcvOERjRWpTcnFuU2V2OEErd0E2ZHVJRFF3bHNzNTMxQS9zdjZaSGU4NnlVZ2FPdk5RT09yVnMwVXEvRFJQRG8rWU41eXJIbm9QdHJyanNpWmVoc0wrUVM0WTRUWGtiK0R5K2RJelZvQ0RWR2pRRTkwbGw3Z01UMm5SYWtMWkdjbSIsIm1hYyI6IjY1ODM2NDM3OTYzNzgxMzJlNjc5NTY2MDNmY2FhYWM2M2RiZDYwY2Q1NGI2MjM1NGEwY2I5ZjQ0NmFjNTY1NTMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkxjbG9LbTM1K0lLcktFSDJMWElUdkE9PSIsInZhbHVlIjoiVjdacWlXbkdjT0x4THRMcG11SVo5NXc5dEpCWnRLaHNhM1EwSno5TXRjclo2bVcwU1NKZjBoN0lFckprUExwbm1Za29SanR2WTg1M3JPNyt4TGtCMmZMTFlQYjloSHgwY0cvQkgwSzhBQnhVVU9KVGxsTE5mSTg4cHRZZ2x4R3pUaDZoOFpEbUN0dkhOLzdPdTNUa05NN3kxUWdxS0FFVldQanR0YzVDdTY1RklGUXZyZUJVV2V4K3BTeERjc09IeWdzc1ZBKy9RT0dCbG5hZ2RVaS9QQUU5aU9Rek1uQlMwRUhyalBjRlVlRWRIWDBGNVlCZU8zTVpJTldSckVyeFZYTXVoMDdhQ1VBYkhXdTdoUXcveURuc3hzV2xyNTJhUytxdklrM2JpdmVzM1FZa2dyM0IzRTN4ekVDL21ZaHNaN1FhemhDSTNLaXZGV203bDRJZ1lmK29Pd0V2Nm9rM3B1bE9IY0tBUDhQVHFOYXN5elF6TUljK2FOZ1FGZ2tKNWZOQ09odjlNbjNnTW1TT3BTUmVFaGpZSmpsdW8vTkEyR0RmVUFkakRQN2FlcVRXQVJ6THlkMERZbUhwWGNOazF1TkdESGdtWHI3dlBzOFRJZVJDYmNZc0tQYytXUTBOSW1HU3lPcjRkanlvc2tPWWc3ckNGUGNMN2c3MWhneVRTYjhyNXRRZkRNWUZpOXQxZHZTSFJkM0hXZ3VJaktOckdCSTBKVm5GcDRCaldQcmpEcTFBTGZQR3JjbUxtS2x0WGlPaG5RejBmSlJQRm8yZnlPdlpzMWhNTHQxQVJtdXRZNkVNSDZvbDdZRjdrNS9OUFV4Y2Y2WU10a2g2Z1lRSCIsIm1hYyI6IjQzMzM1OWQ5ZDg1MDYwNDdlOTA3NWE2M2I3ODk5MTM5ZmIzNDQ1NjlkN2NlNmQxZjQxNGNjMDNhZjNiYmZkMzgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+