Обнинск
+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Износках возобновилось строительство церкви
Общество

В Износках возобновилось строительство церкви

Дмитрий Ивьев
08.09, 07:40
0 232
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Работы ведутся в центре населенного пункта - рядом с детским садом и липовым сквером.

- Главная задача на этот сезон — закрыть тепловой контур и завершить монтаж крыши, - рассказал глава района Владимир Леонов. - Это долгожданное событие для всех нас, и мы приложим все усилия, чтобы приблизить день открытия.

Работы контролируют местная администрация и депутаты.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
общество
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkRCemVkMHRxSFpXSzF1b0lKZUV3UUE9PSIsInZhbHVlIjoiMlZhS2JPdDB3VkhsTVVOREJSc3FLK01VMy9GMklURzZ2alNVTDFYa1F4bzFRbUI3Ykw3aVVYalduYXlob0lCR093MFQ5cVV2T21jOHhPbmxkTUlUdGpsM2NLQ2xxQzRpblVlSU9hcXRpbVMvc1hINTFabjFpeFBVVlhJQm9yVFEyZEdleDJyZnBIeUw3NGpmN1pPcWFoMGdtS29ENUp3WlBnVi8yM1BGekswVzd3Y3NsRU4rS2lmeHdvV3B3ZDBISjBndmMyampoejNrN2RKTWdCU2ZBelZrSlZXQWxub3Y5TEZ6a2l5clJrVHBrMXpYemhZTHpTYlBmUlV0cnZLZFg2K3puYU5jbWF1T01KV2psZEs3VjlrQUdUZ0djdzlXTlN4L1VDOE13MkZxb3ZncjZUeUtmc3pqSWpVVklyUitiY01CYVJiWWlWS3pkTnhjbkpwbHVHMUFVcjB3VEhJZ0g2Vmw1cmcwWUhSS0tlZWkyanA3OUVYaGtVYXRJM3d0MmpzVG9JYTY2dVpqaVBtNHd3Q0RBMktFeXhwTlBRNEJidHR3RzdWSnhJd0hBNXNEcnArRFQwaGU5eC83eCtzZyIsIm1hYyI6ImI0N2JjNjMzN2EzY2I2NzQ2YmE0Zjk5ZDMxYzNiNDcyODI2OGM5YzlhYjVlZGE1NmVlZTNjM2I5OTgzNjNiNDUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlhnbjlYZHJyZGh0dWpTNTdEUGxQWlE9PSIsInZhbHVlIjoiWXlHQWpRbWQvSVJRS2ZFajU1ekhJbkJLVVdmaXVCWk1DS1BFb2tzTHZJYkJrNk9nZTVwaTN3a3NzVTlkZU5yQ1p6YzFhYnozUEpSU0xrdkwwelhDcWMyckxxc01tWSt5c1JVOVhGUENOOFZNSjlWN0ZLSThEd2NjSmZ5QXRxLzVkdTRkOE4zNFJmbWUrMVJaaC9GWHJ5Y3Y5aGVOY2Fhc2dXeXVCVklOV0tkMEF6ZXVtWm9wU2t1a0dwMHdhblB4YlFMK1NlaHIxY1RQWVc1T1FRSldrazB6bjNYWXIrMGhCR2l4Tm5sa2gvbzkyb1ZLcXRjRlNJL1RLcFBRa0JXdkUzd1JYZWx4dDFidHpFZkRVRkt0R0Q4NmdoUkkrSTZ6MEJsdTBqZHAxUnJXenhRQ1FhaHM2d1NKQjBweFYrUnZma3ZiOUYydHNrcEh1YzNLcW43Z2FMTGoreWZUSHd5U005Wmw4a2E4OUtDTndGWmxIWnFzcnl4OHRrbXM2dHdiTGNRZE52MUszY3pJY0VTS1BqbldneDNQUklWWlhPakJFQkNJckJ6WHdOUnA5K2lRZGhxUGxSUWptOVZrSVJKNEIvWTJFUzN1V3d4ZTdpZ3AzQS8zUms2SVZoNHVxMXN5MVRFTGdPVzFDb0lnRlZzYnBtVUE5b0Q4SmEvb3F5ZE8yY0swdW1Xb1A2cFoxL3VJL0JHS2FSMHJaSHJRaFR1MlZVWlp3UWRSWXVUNVVyZmpsMWtiN3p2U2EyeUxVcm5ucXBmNnpDdXROUFV0THYvY1IwMWdaaGVNaUZNMk5qRGp4NThYYjFHa0FBMXF4VzdqSGJEeWU1TkpZUmZ1ZkJwUyIsIm1hYyI6IjE0NGUwMDVkOTUzMWM3NGUzYjRjODc2OWVlODRlZGFmNmQ2NDJiY2M0ZjFlM2VmNDk2OTAxYTExNzkzMTEwOTAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+