В Износках возобновилось строительство церкви
Работы ведутся в центре населенного пункта - рядом с детским садом и липовым сквером.
- Главная задача на этот сезон — закрыть тепловой контур и завершить монтаж крыши, - рассказал глава района Владимир Леонов. - Это долгожданное событие для всех нас, и мы приложим все усилия, чтобы приблизить день открытия.
Работы контролируют местная администрация и депутаты.
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