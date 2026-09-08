В Износках возобновилось строительство церкви

Работы ведутся в центре населенного пункта - рядом с детским садом и липовым сквером.

- Главная задача на этот сезон — закрыть тепловой контур и завершить монтаж крыши, - рассказал глава района Владимир Леонов. - Это долгожданное событие для всех нас, и мы приложим все усилия, чтобы приблизить день открытия.

Работы контролируют местная администрация и депутаты.