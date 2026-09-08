Обнинск
+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Министр труда и соцзащиты Калужской области принял участие в демографическом форуме в Туле
Общество

Министр труда и соцзащиты Калужской области принял участие в демографическом форуме в Туле

Дмитрий Ивьев
08.09, 07:33
0 241
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Министр труда и социальной защиты Калужской области Павел Коновалов участвовал в работе III демографического форума «Семья. Будущее в настоящем», который прошёл в Туле.

В рамках мероприятия губернатор Тульской области Дмитрий Миляев представил демографическую стратегию региона — она реализуется в рамках концепции «Тульская область — территория семейного счастья».

Среди ключевых мер поддержки семей в Тульской области: до конца года откроется центр репродуктивного здоровья подростков, мамы, родившие второго ребёнка до 25 лет, получат выплату в размере 1 млн рублей; такую же сумму выплатят при рождении третьего ребёнка, если маме не исполнилось 28 лет; в рамках инициативы «За будущие поколения» 105 предприятий будут поддерживать сотрудников выплатами: 500 тыс. рублей — за первого ребёнка, 750 тыс. рублей — за второго, 1 млн рублей — за третьего и последующих детей.

Павел Коновалов отметил продуктивность участия в форуме: очные мероприятия такого уровня позволяют изучать передовые практики и подбирать решения, которые можно адаптировать для реализации в Калужской области.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlhQelVlUWdRMG5PTE5DNXZUbmxTZWc9PSIsInZhbHVlIjoiZkhsTVF0MHhkb1NwbFBpbElYVXhEZTNadUQzbDRGOGNNY0gzL05RaDVBTmdzc1R0Vkg3ci96bmpLME9LN1hTOVU4Y2dSNzBBMkdKUHI1L2dsQjNLbjN1blpXZ3kvK3Fud0h5eHUwU1ZjZDdnWU1vUTdwTDNUTFM0NjgxWWtSWWFPbmx5bkx6bVVHc0tyR1BIVktzK2lIZHFUOGxqTEhadkEreG9xNFU5alZOU0RPeXdWaHRIbllXcEJJRW5sb24rV2RFM3ZKVndRVTFCTzgzNHhFODlkb3FVeVFGS3JXdEtzdkt2Q1dzOTNlRUVIU0R4WUNPaWdrc0liZ0dQbFFKKzJRZmd1QzlIWnpEQldnOUlJQVBQQmQ3TmZyZFlKYndmK3FsREpuODJvTlREdFh4Vk42SUFlZUpsdmc0aWVjYVVPRFpjZ2kySFhjMnBtckIwYzd1UmRPNzlIczBlUUtIZkozMjNlcHlTT1h2V2JzVzZsajljbkZCdVp6OWNJMjFxbFRaM01jdVdHTjkyTFpQeXpIajEvOGFuaHh6YjZBdDRnbitBK2VGVEE2Y25xa0pGNUh3cTR3OFg0WTJlVnNNdyIsIm1hYyI6ImE2NDgzMjE4MWNmOGIxM2I0ODU5ZDcwZmNhYmQ2ZTY0Y2Q3MjJkZmY0ODJjMjJiYTVhZWY2MDU0YWIwM2VmNDgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InpWVGZJOHVlUk9zV3MzYUJWRlZFTVE9PSIsInZhbHVlIjoib3hsUUxIOU5QRnlvL3JKZGRMMlMydVdiQ0gxcUthVXNlRWxmc2lnV1lGN0tIYVBGdjB2TFFkVk1EaFk3Zi9RYktKeGlVMDMvNmQ0UmZ6SE55Y2RQZkFsd0Q0KzhyU25xckJEUHpQZkVMTlhWRlJpbXNpT0lCWXB6ZEJiZUF1UzNBQ3FGT1pFOUFGZmNNNkQ0QXU1TC9pRkJ4bXBMczRYbzlEUGJOL0RFZjU0WVdCbi9NRHZtSXdRZDdtRmNCRDJRQ2lMZk5yUHc5eElXeTNVQ0lOSG5MbWlKSGVtSE11OGN5WnRMUzRsdjFJb21SNTk0a2NRMzVvVzdLcFZ3UkpNRjY1aGl0ZTFHd3BoLzJGa08vK2g2akMwVnZKSW1rZ2pyNTdCbEhFcWVhVVd0QWo0eGFCU014WE5yeGZQM3N6RXNTcnhBNGNOejhkVDBkMmxkWmtQWXVwODFGK1hiT1QxRGZFQW1nY0VkVnZ0Mmo0OU15OEl2ekV3TDBPLzJzT2JGQ1RFSzdYb1VTU1JKZzA5bDJtWGlUOHIrbDNVRTRuM3JhcUxIWUU3ZU80WHVzVDF3V1I0bVRUWDNxNHFjbjJtZlZHeFdPNWRrV2xaenZDRlM4YUJockF2UmlTUHIwc2FLOWpuVW1lSVZuVCtURUtjYjBqeWxka3lCMitDYVNsSjdRSWIxbFp4RVNUZHNSRndkTEhWODlqUWNDbnZVWU1PZVRxWDlGbnVBeStzempLeElEMUNOc2ozaWN1cjQ0ckRwSkRrWlMxaGFQOGlHSVB5NHF3ckw5Zi9naDJrUWdlVmRUejRFZUlOQXJRdVp3dmw3NFN0bGtiamZDaWFpVTFEZCIsIm1hYyI6IjAyNzZkZDc1MjlmZDg2MTIzMDNmMWNiMTIyYmExYWZiYzQ2Y2JmMGM2NzRiZWIwYzYyZjM5ZmZhOWE5NjZmYWYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+