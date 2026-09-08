Министр труда и соцзащиты Калужской области принял участие в демографическом форуме в Туле

Министр труда и социальной защиты Калужской области Павел Коновалов участвовал в работе III демографического форума «Семья. Будущее в настоящем», который прошёл в Туле.

В рамках мероприятия губернатор Тульской области Дмитрий Миляев представил демографическую стратегию региона — она реализуется в рамках концепции «Тульская область — территория семейного счастья».

Среди ключевых мер поддержки семей в Тульской области: до конца года откроется центр репродуктивного здоровья подростков, мамы, родившие второго ребёнка до 25 лет, получат выплату в размере 1 млн рублей; такую же сумму выплатят при рождении третьего ребёнка, если маме не исполнилось 28 лет; в рамках инициативы «За будущие поколения» 105 предприятий будут поддерживать сотрудников выплатами: 500 тыс. рублей — за первого ребёнка, 750 тыс. рублей — за второго, 1 млн рублей — за третьего и последующих детей.

Павел Коновалов отметил продуктивность участия в форуме: очные мероприятия такого уровня позволяют изучать передовые практики и подбирать решения, которые можно адаптировать для реализации в Калужской области.