В Калужской области выбрали лучшее школьное лесничество

4 сентября в Мещовском округе на площадке Серпейской школы прошел конкурс «Лучшее школьное лесничество Калужской области»

В этом году за победу боролись ребята в составе 21 команды.

Юные лесоводы прошли 10 этапов: определяли деревья, измеряли диаметр, рассказывали про инструменты, проверяли знания о вредных растениях и охране от пожаров. Благодаря участию в акции «Останови огонь!» ребята уверенно справились с заданиями!

В этом году вновь сильнейшим было признано мещовское школьное лесничество «Крепкий орешек». В индивидуальном зачете победила участница этой же команды Вера Ерохина. Второе место заняла козельская команда «Хвоинка», третье – «Silva» из Дзержинского округа.