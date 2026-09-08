Владислав Шапша обсудил с молодыми врачами развитие онкодиспансера в Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша провёл встречу с молодыми врачами, на которой одной из ключевых тем стало строительство нового корпуса областного онкодиспансера.

Глава региона подчеркнул, что речь идёт не просто о расширении площадей, а о выходе на новый уровень медицинской помощи.

Проект строительства уже включён в Комплексный план развития инфраструктуры, утверждённый Правительством РФ. Сейчас ведётся активная работа с федеральным центром, чтобы как можно скорее приступить к реализации проекта.

В этом году областному онкодиспансеру исполняется 80 лет. Учреждение входит в число лучших профильных центров Центрального федерального округа: здесь проводят сложнейшие операции и применяют уникальные методики диагностики и лечения. Власти региона продолжают оснащать центр современным оборудованием.

Важным преимуществом медучреждения губернатор назвал крепкий коллектив, в котором значительную долю составляют молодые специалисты. С 2020 года на базе КГУ им. К. Э. Циолковского действует ординатура по онкологии — за это время обучение прошли более 30 врачей, многие из которых остались работать в регионе.

Владислав Шапша поблагодарил молодых специалистов за ответственный выбор профессии и отметил, что задача властей — поддерживать медиков и создавать условия для их профессиональной самореализации.