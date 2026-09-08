Обнинск
+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге открыли Центр помощи детям с редкими заболеваниями
Общество

В Калуге открыли Центр помощи детям с редкими заболеваниями

Дмитрий Ивьев
08.09, 07:30
0 294
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Он единственный в ЦФО, сообщил 7 сентября губернатор Владислав Шапша.

Центр помощи детям с орфанными (редкими) заболеваниями создан на базе Калужской областной детской клинической больницы.

Раньше, чтобы пройти диагностику, получить консультации, коррекцию лечения и лечебного питания нужно было ездить в федеральные центры.

- Учитывая сложные диагнозы детей, это была серьезная нагрузка для семей. Теперь всё это доступно дома, в Калужской области. Высокоспециализированная медпомощь. Индивидуальный подход, - прокомментировал губернатор.

С 2023 года в регионе проводится расширенный неонатальный скрининг новорожденных на более чем 30 наследственных заболеваний. Раньше такие диагнозы часто ставили, когда болезнь уже давала о себе знать.

- Поддерживать детей с жизнеугрожающими заболеваниями нам помогает Фонд «Круг добра», - прокомментировал Шапша. - Также выделяем серьезные средства на льготные лекарства для таких детей из областного бюджета. Отрадно слышать, что ряд тяжелых диагнозов уже не звучат как приговор: благодаря раннему выявлению и современной терапии дети живут полноценной жизнью.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
область калужская область
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkxzRUhPRkVKNEc3bUxEMnRkVURhaUE9PSIsInZhbHVlIjoibDczYTl1UGZsWUZvYjZlWlNENHVlMzVOTWw2SERYSEpYayszRmNWTndMVzMzSHNRZVYyYUplaVJXdmZDQzdwbzduQmpkLzh1VllRanNqNkhtUjhvRFpZak1uV2FVRHlXYm45VzBaOUk1UFo5dnc5MTFOODZRc3V3SEg2N1ZsaFlkNXpsa3BweUxmYlp4Qk43QmVIOEJ6TmlyamxodE5jVUNtRG5FcWFnWktVSTJHUHBOdGY4clBZMGJSTGZxNmlsUHdod0MxNEdRNXZCYjYvUjBaUVJwbU1OaXlzaGpST0RSZk80NkhpbmdrSnlDMWNNNmJuS3hwRFM4TGFXckVGbjUySWh5OEt2NjRaTnJvck9FSkpBOWhDeGJ1RHpXZFg4S1F4YWNEZ0RMR0sydktaOEFIWTJiV1UxdlBTUzh5VTBvdU55Y0VRMXZJY096TDhveDJjQktiL2FSUnFiUUlvTFkxZnYvdmQyNnJTN0s1ZmQxZ1hqK3ROdkxMTlNPV2xhd3VNeXJ0TmRzU21SbnpraElzV25oZ0o3ZS9nQVFRVDZvMzJ3NlMwWDFTT2pIRjJZU0lUb3dMZmV2QmRIUVJGTSIsIm1hYyI6IjNjOTNiMWQyZGNjNjBmY2YzNzQ5NGI5YjE2MzljNmYwZjZkMGQwOGIwNzViNWM5YzQ2OTY2YTMxY2ZkMjE3OTAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InY1M2ZWNjh6ZC9ZVGN5ZnYvN2NHNHc9PSIsInZhbHVlIjoiWklaMFYyZWdrTEZzUzdQaml5bS9qSkgrNjZLdnZTRGpJOHpkV1Uwa25uT2lDRkI0N1BlS1U0NTRrTGZjdGEwb3V3amlnVXUzZmVCUjZmNkdsOHdmQWtYT3FTbnpoZlR5TFV4Vjg2UTVjZExJV0VHeWhZajlXWGJHTmhFeVFNNXdWS0RBNjFBcEJKR0NGeGtUc2RNWTN0a3g4RmNKU0lyOGNEU1lsVzM1bUFIRTFHWXVPU0dQVzRhbzFKUzJyQXpVRXBJbXVuZUxoTy8zOThoRWdwNkFQUDEyMWVqWG9HSFUvVDAyc0pCY21TcG5PY01HMzJXSkRCaEo2Zk1EakhlTDFaRDRWQXo3bDMxK0dKRGx6ZndTQ1dSN1B3T0JxMTV4MG01YXJ4eGxLZjN3Si9ZdU5NWnRydE9ubXVTOWhUTlprMGxKdzZiamVIYk1xZXVEcHBDbmhrT0JDVmExZjRHbU5iZVVLS1pwdTkxcFJ0cGxVUHpUTC9SbUowYmJqc3hyUHI5d1dqeGtrSDBTVE9LcDJQWUQ1alkyYjhQUWpsWkNkaTkxT0t2SGJCU3J5bzhkNWVnTkZDaEFheGpkK2dXbVlaWDNLc1ROcnRYN3RiNDBFVDRHZXJQYngwSFBqRzR4QUxnclZlRktXK1gyb09veEpXdWZycHlOTUZnUllTK0Fsa3I5bzdqckVxQm52bE1NZUJqWEppMUZVZzhocTg2RXZIVUhGMG5tOWhzeDFFRHNMRGdMV0o4eHRzNVdPaHA3czBMNVI1R2daaXlzeTU4WGNkTnZUcms4dmxPRzdlQzE3OFlsTk5NOEtqd2RHMW9oT1Z1TXk0VC9GekNFam5RYiIsIm1hYyI6IjUzYjcxYzE0ZGNhZmNiYzkxMTU1Y2I5NWM0ZTQ5YmI5ODZkYzNjYzRjNDAxOWIyNjBkNGM2Y2Y4NTQ4ZTM5MzgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+