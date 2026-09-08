В Калуге открыли Центр помощи детям с редкими заболеваниями

Он единственный в ЦФО, сообщил 7 сентября губернатор Владислав Шапша.

Центр помощи детям с орфанными (редкими) заболеваниями создан на базе Калужской областной детской клинической больницы.

Раньше, чтобы пройти диагностику, получить консультации, коррекцию лечения и лечебного питания нужно было ездить в федеральные центры.

- Учитывая сложные диагнозы детей, это была серьезная нагрузка для семей. Теперь всё это доступно дома, в Калужской области. Высокоспециализированная медпомощь. Индивидуальный подход, - прокомментировал губернатор.

С 2023 года в регионе проводится расширенный неонатальный скрининг новорожденных на более чем 30 наследственных заболеваний. Раньше такие диагнозы часто ставили, когда болезнь уже давала о себе знать.

- Поддерживать детей с жизнеугрожающими заболеваниями нам помогает Фонд «Круг добра», - прокомментировал Шапша. - Также выделяем серьезные средства на льготные лекарства для таких детей из областного бюджета. Отрадно слышать, что ряд тяжелых диагнозов уже не звучат как приговор: благодаря раннему выявлению и современной терапии дети живут полноценной жизнью.