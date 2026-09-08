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Общество

Губернатор протестировал новые 100 километров Большой Калужской тропы

Дмитрий Ивьев
08.09, 07:20
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Это участки в Перемышльском и Козельском округах вдоль Оки и Жиздры по нацпарку «Угра».

- Вновь восхитился красотой и разнообразием природы родного края. Живописные долины рек и безграничные пойменные луга, краснокнижные зубры, Козельские засеки, - рассказал губернатор Владислав Шапша. - БКТ полностью оборудована разметкой.  Таким образом, в регионе создан уникальный непрерывный пеший маршрут протяженностью 245 км с навигацией.

Преодолеть маршрут можно пешком, на велосипеде, на байдарке.

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