Губернатор протестировал новые 100 километров Большой Калужской тропы

Это участки в Перемышльском и Козельском округах вдоль Оки и Жиздры по нацпарку «Угра».

- Вновь восхитился красотой и разнообразием природы родного края. Живописные долины рек и безграничные пойменные луга, краснокнижные зубры, Козельские засеки, - рассказал губернатор Владислав Шапша. - БКТ полностью оборудована разметкой. Таким образом, в регионе создан уникальный непрерывный пеший маршрут протяженностью 245 км с навигацией.

Преодолеть маршрут можно пешком, на велосипеде, на байдарке.