Шапша поздравил Собянина со званием Героя Труда

Губернатор Калужской области Владислав Шапша на днях опубликовал поздравление мэру Москвы, который был удостоен звания Героя Труда.

- Тепло, искренне, по-соседски поздравляю Сергея Семёновича с заслуженной наградой, - заявил Шапша. - Это признание огромного труда на благо России, столицы нашей Родины и ее жителей. Сил, энергии, новых успехов и достижений.

Москва на выходных отпраздновала 879-летие.