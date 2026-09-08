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Общество

Шапша поздравил Собянина со званием Героя Труда

Дмитрий Ивьев
08.09, 07:10
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша на днях опубликовал поздравление мэру Москвы, который был удостоен звания Героя Труда.

- Тепло, искренне, по-соседски поздравляю Сергея Семёновича с заслуженной наградой, - заявил Шапша. - Это признание огромного труда на благо России, столицы нашей Родины и ее жителей. Сил, энергии, новых успехов и достижений.

Москва на выходных отпраздновала 879-летие.

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