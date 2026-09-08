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Общество

Ушёл из жизни старейший журналист Калуги

Дмитрий Ивьев
08.09, 08:51
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Константину Михайловичу Афанасьеву шёл 101-й год.

Афанасьев начал журналистский путь в 1952 году в газете «Знамя». Позже он работал в издании «Деловая провинция» и участвовал в возрождении «Калужских губернских ведомостей».

Константин Михайлович — автор нескольких книг о Калуге и области. Среди них — очерки, фельетоны, исследования о репрессиях, а также «Летопись провинции. XX век»: в этой книге год за годом собраны самые важные события, которые происходили в регионе.

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