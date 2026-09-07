Житель Мещовска выплатил 10 тысяч рублей за оскорбление пенсионерки
В Мещовске мужчина оскорбил 62-летнюю местную жительницу — за это его привлекли к административной ответственности.
Прокуратура встала на сторону женщины и обратилась в суд, чтобы взыскать с обидчика компенсацию за моральный вред.
Суд удовлетворил требование: с мужчины взыскали 10 тысяч рублей. Деньги уже перечислены пенсионерке.
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