Житель Мещовска выплатил 10 тысяч рублей за оскорбление пенсионерки

В Мещовске мужчина оскорбил 62-летнюю местную жительницу — за это его привлекли к административной ответственности.

Прокуратура встала на сторону женщины и обратилась в суд, чтобы взыскать с обидчика компенсацию за моральный вред.

Суд удовлетворил требование: с мужчины взыскали 10 тысяч рублей. Деньги уже перечислены пенсионерке.