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Новость дня Общество

В августе выдачи ипотеки на рынке выросли на 8%

По оценкам ВТБ, в августе объём выдач ипотеки в целом по стране составил порядка 384 млрд рублей — на 8% больше, чем в июле. Результат на 2% уступает показателю августа прошлого года, что отражает продолжившуюся коррекцию рынка после ажиотажного июня.
07.09, 15:33
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Динамика ипотечного сегмента с начала года остаётся уверенной: за восемь месяцев россияне взяли в банках на покупку жилья на первичном и вторичном рынках около 2,9 трлн рублей — на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

 Основным драйвером спроса выступает рыночная ипотека — по итогам августа её доля на рынке, по оценке аналитиков банка, составила 59% от общего числа сделок (в январе — 29%). В самом банке этот показатель ещё выше — более 65%. На фоне снижения ставок вырос и средний размер кредита по рыночной ипотеке: в ВТБ — с 3,2 млн рублей в январе до 3,6 млн рублей в августе. Размер первого взноса у клиентов остаётся высоким.

Лидером по объёму выдач остаётся Центральный федеральный округ, где расположены такие крупные агломерации, как Москва и Московская область — здесь ВТБ с начала года предоставил 90 млрд рублей на ипотечное кредитование. На втором месте — Приволжский федеральный округ (около 39 млрд рублей). Тройку лидеров замыкает Северо-Западный федеральный округ, где клиенты по итогам января–августа оформили ипотечные сделки на 32 млрд рублей.

«Рынок ипотеки прошёл точку перехода: клиенты больше не откладывают покупку в ожидании лучших условий, а действуют в текущей реальности. Это меняет саму логику спроса — он становится менее чувствительным к ставкам и более зависимым от личных финансовых стратегий. Дальнейшая динамика рынка будет зависеть от того, как будет двигаться ключевая ставка и будут ли обсуждаться изменения по «семейной» ипотеке», — прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

Ранее исследование ВТБ показало: 40% россиян, рассматривающих рыночную ипотеку, готовы взять кредит по текущей ставке с расчётом на рефинансирование в будущем. Более половины из них готовы рефинансироваться при снижении ставки на 2–3 процентных пункта, каждый пятый (20%) считает достаточным снижение на 1–1,5 пункта, ещё столько же будут ждать более значительного снижения — не менее чем на 4 п.п.

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