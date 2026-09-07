В Калужской области развивают систему помощи мамам и детям

7 сентября на заседании областного правительства обсудили, как в регионе реализуют федеральный проект «Охрана материнства и детства». Губернатор Владислав Шапша подчеркнул: главная задача всей работы — чтобы в Калужской области становилось больше новорождённых.

В этом году серьёзно обновили оборудование в перинатальном центре областной больницы — закупили 183 единицы техники на 281 миллион рублей. В ближайшие годы центр ещё дооснастят.

Открыли и оборудовали новые женские консультации — в том числе в Центральной межрайонной больнице № 3 и в Спас‑Деменском районе.

На будущее запланировали обновить детскую областную больницу, а также закупить три мобильных медицинских комплекса для детской городской больницы.

Врачи и медсёстры регулярно учатся новому — в том числе отрабатывают сложные ситуации на специальных тренажёрах. В больницах стараются действовать по единым стандартам, чтобы помощь была максимально безопасной.

Сейчас всё больше женщин из небольших городов и сёл получают нужную помощь рядом с домом. Растёт число людей репродуктивного возраста, которые проходят диспансеризацию и вовремя узнают о возможных рисках. Чаще помогают беременным, которые оказались в непростой ситуации: им дают консультации — медицинские, психологические, юридические. Лучше выявляют проблемы со здоровьем у детей: большинство ребят с новыми диагнозами сразу берут под наблюдение врачей.

Ещё в регионе работает проект «Здоровье для каждого»: он помогает людям снижать риски для здоровья, которые влияют и на возможность иметь детей. Например, борются с курением и чрезмерным употреблением алкоголя, помогают справляться со стрессом и вести более активный образ жизни. Для этого проводят информационные кампании и работают Центры здоровья, где каждому могут составить личный план улучшений. Статистика показывает, что эти меры работают: потребление алкоголя понемногу снижается, а доля курильщиков заметно уменьшилась.

Губернатор доволен тем, как идёт работа, и надеется, что усилия отразятся и на числе новорождённых.

Отдельно на заседании поговорили о проблемах с записью к детским стоматологам. В областную детскую стоматологию за полтора года приняли 15 новых врачей, до середины сентября придут ещё двое. Чтобы помощь была доступнее, стоматологи выезжают в районы, где своих специалистов нет, — для этого используют мобильный комплекс с оборудованием для профилактики и лечения. Кроме того, детскую стоматологию в регионе планируют расширять.