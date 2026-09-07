Старейший марафон России в Петербурге собрал более 12 тысяч участников

Фотографии: пресс-служба ВТБ

6 сентября в Санкт-Петербурге прошёл 99-й марафон «Пушкин–Петербург». В забеге приняли участие более 12 тысяч бегунов со всей России, которые соревновались на четырёх дистанциях — 42,2 км, 30 км, 10 км и 5 км.

Трасса, соединяющая Пушкин и центр Санкт-Петербурга, традиционно собрала спортсменов разного уровня подготовки — от профессиональных легкоатлетов до любителей. Сильнейшие участники впервые стартовали на новой трассе, отвечающей требованиям Всемирной легкоатлетической ассоциации для официальной регистрации национальных и мировых рекордов. Накануне основного старта состоялся детский забег для детей от 3 до 13 лет.

На дистанции 42,2 км среди мужчин победил Валерий Лукин с результатом 02:19:14, второе место занял Павел Ратошнюк (02:21:11), третье — Александр Митрохин (02:21:39). Среди женщин на этой же дистанции первой финишировала Юлия Рыжанкова (02:37:08), второй — Татьяна Михалевская (02:39:24), третьей — Оксана Бурзак (02:40:41). На дистанции 30 км у мужчин победил Виктор Гуржий (01:33:35), у женщин — София Каменева (01:45:40).

Титульным спонсором марафона выступил банк ВТБ. Он вручил денежные призы победителям дистанции 42,2 км: за первое место среди мужчин и женщин — по 700 тысяч рублей, за второе — по 500 тысяч рублей, за третье — по 200 тысяч рублей.

«Высокие результаты марафона – заслуга спортсменов, профессиональной работы организаторов и бизнеса – все они обеспечивают соревнования мирового уровня. Марафон объединил не только тысячи бегунов, но и болельщиков – жителей, гостей города, бизнес-сообщество, всех, кто поддерживал участников на дистанции или стал частью этого бегового дня. Поддерживая марафон, банк вносит свой вклад в развитие города и сохранение петербургских традиций», – отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.

«Это старейший марафон России, который на протяжении десятилетий объединяет спортсменов из разных регионов страны и других государств. Уникальный маршрут через исторические места Петербурга делает этот марафон особенным», — отметил Дмитрий Павлов, основатель бегового сообщества «ПушкинРан», президент Федерации лёгкой атлетики Санкт-Петербурга.