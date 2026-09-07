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Общество

В Калужской области сократилось число мигрантов

Дмитрий Ивьев
07.09, 09:44
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За последние полгода количество иностранных граждан в регионе уменьшилось ещё на 6%, сообщили в УМВД по Калужской области. Заметно снизилась и выдача разрешительных документов: число разрешений на временное проживание сократилось на 21,8%, а видов на жительство — почти на 45%.

В конце августа из региона выдворили 40 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство: их оштрафовали и обязали покинуть страну. Всего за лето за пределы России депортировали свыше 200 человек.

Напомним, в Калужской области действуют строгие ограничения для иностранных работников: им нельзя трудиться в торговле, общепите, на пассажирском транспорте, в сфере культуры, спорта и организации досуга.

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