Обнинские мастерицы покорили Москву уникальными костюмами Калужского края
Народный клуб «Художественная вышивка» представил публике впечатляющую коллекцию традиционных костюмов Калужской губернии.
Эти наряды – результат многолетней кропотливой работы по воссозданию подлинных старинных образцов. Настоящей жемчужиной экспозиции стала редчайшая техника цветной перевити – сквозного шитья по сетке, которая придаёт изделиям неповторимую воздушность и узнаваемость.
Творчество обнинских мастериц уже давно известно далеко за пределами России – их работы с успехом демонстрировались на международных выставках в Белоруссии, Франции и Польше.
Не раз коллектив становился призёром престижных всероссийских конкурсов и фестивалей, подтверждая высокий уровень своего мастерства.
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