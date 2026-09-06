Обнинские мастерицы покорили Москву уникальными костюмами Калужского края

В столице, в дни празднования Дня города, прошёл VII Всероссийский этнографический фестиваль, где блистательно выступил творческий коллектив из Обнинска.

Народный клуб «Художественная вышивка» представил публике впечатляющую коллекцию традиционных костюмов Калужской губернии.

Эти наряды – результат многолетней кропотливой работы по воссозданию подлинных старинных образцов. Настоящей жемчужиной экспозиции стала редчайшая техника цветной перевити – сквозного шитья по сетке, которая придаёт изделиям неповторимую воздушность и узнаваемость.

Творчество обнинских мастериц уже давно известно далеко за пределами России – их работы с успехом демонстрировались на международных выставках в Белоруссии, Франции и Польше.

Не раз коллектив становился призёром престижных всероссийских конкурсов и фестивалей, подтверждая высокий уровень своего мастерства.