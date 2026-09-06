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Калужская полиция отмечает день создания подразделений по противодействию экстремизму

6 сентября 2026 года службе исполнилось 18 лет со дня образования.
Михаил Тырин
06.09, 11:52
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Сегодня центры по борьбе с экстремизмом выступают ключевым звеном в системе безопасности, эффективно противодействуя угрозам, возникающим в политической, социальной, религиозной и национальной сферах. 

«Россия — государство, в котором веками живут бок о бок разные народы и последователи разных религий. Их судьбы неразрывно связаны общей историей. Взаимное уважение и мир между ними — залог прочности и самого существования страны», - подчеркивается в сообщении УМВД.

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