Калужская полиция отмечает день создания подразделений по противодействию экстремизму

6 сентября 2026 года службе исполнилось 18 лет со дня образования.

Сегодня центры по борьбе с экстремизмом выступают ключевым звеном в системе безопасности, эффективно противодействуя угрозам, возникающим в политической, социальной, религиозной и национальной сферах.

«Россия — государство, в котором веками живут бок о бок разные народы и последователи разных религий. Их судьбы неразрывно связаны общей историей. Взаимное уважение и мир между ними — залог прочности и самого существования страны», - подчеркивается в сообщении УМВД.