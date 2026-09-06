В Боровске, на улице Мира, завершилось благоустройство общественной территории
На месте ранее запущенного зеленого массива появилось комфортное пространство для отдыха горожан и туристов.
Ключевым объектом стала смотровая площадка с живописным видом на старообрядческую церковь Покрова Пресвятой Богородицы и исторические улочки.
Новая зона уже превратилась в популярное место для прогулок и встреч.
Проект реализован при поддержке депутата окружной думы Вячеслава Иванюшко.
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