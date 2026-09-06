В Боровске, на улице Мира, завершилось благоустройство общественной территории

На месте ранее запущенного зеленого массива появилось комфортное пространство для отдыха горожан и туристов.

Ключевым объектом стала смотровая площадка с живописным видом на старообрядческую церковь Покрова Пресвятой Богородицы и исторические улочки.

Новая зона уже превратилась в популярное место для прогулок и встреч.

Проект реализован при поддержке депутата окружной думы Вячеслава Иванюшко.