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В Калуге отметили 250-летие губернии

В субботу, 5 сентября гости праздника посетили ряд развлекательных и познавательных проектов
Михаил Тырин
06.09, 08:44
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Для участников организовали интерактивную площадку «Покорители космоса», игровую викторину «Циолковский», бесплатные пешеходные экскурсии по историческому центру Калуги.

В сквере им. Ленина прошел военно-исторический фестиваль «Великое стояние на Угре 1480 года».

Сквер Волкова принял спортивную программу.

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