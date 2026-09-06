В Калуге отметили 250-летие губернии
В субботу, 5 сентября гости праздника посетили ряд развлекательных и познавательных проектов
Для участников организовали интерактивную площадку «Покорители космоса», игровую викторину «Циолковский», бесплатные пешеходные экскурсии по историческому центру Калуги.
В сквере им. Ленина прошел военно-исторический фестиваль «Великое стояние на Угре 1480 года».
Сквер Волкова принял спортивную программу.
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