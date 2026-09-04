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Общество

Для восстановления лесов Калужской области закупили новое оборудование

Дмитрий Ивьев
04.09, 13:07
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В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие» Лесопожарная служба Калужской области получила 5 плугов ПКЛ‑70П.

Новая техника поможет эффективнее проводить мероприятия по лесовосстановлению и лесоразведению — а значит, сохранять и приумножать зелёные богатства нашего региона.

Об этом 4 сентября сообщили в Минприроды.

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