Для восстановления лесов Калужской области закупили новое оборудование

В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие» Лесопожарная служба Калужской области получила 5 плугов ПКЛ‑70П.

Новая техника поможет эффективнее проводить мероприятия по лесовосстановлению и лесоразведению — а значит, сохранять и приумножать зелёные богатства нашего региона.

Об этом 4 сентября сообщили в Минприроды.