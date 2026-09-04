В Калужской области открыли четыре новых модульных корпуса в лагере «Дружба»
В Малоярославецком округе стартовала профильная смена «Движения Первых».
Участниками стали 125 активистов со всей области.
В 2025 году лагерь перешел в областную собственность.
- Выделили более 400 миллионов рублей на масштабную модернизацию, - рассказал губернатор Владислав Шапша. - Помимо строительства новых корпусов возведён современный медпункт и летняя эстрада. Проведена реконструкция столовой с полной заменой пищеблока, благоустройство территории.
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