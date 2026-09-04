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Общество

Калужанка получила обязательные работы за неуплату алиментов

Дмитрий Ивьев
04.09, 12:11
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40-летняя жительница Калуги получила 320 часов обязательных работ из-за того, что не платила алименты на двоих детей — им 17 и 16 лет. Об этом 4 сентября рассказали в прокуратуре.

Женщина долго уклонялась от выплат, а в июле 2025 года её уже привлекали к ответственности и назначали обязательные работы. Но наказание она не отбыла и продолжала не платить.

С ноября 2025 по март 2026 года долг вырос до 75 тысяч рублей. В итоге суд назначил ей новое наказание — 320 часов обязательных работ.

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