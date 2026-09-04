В Думиничском округе работодателя оштрафовали из-за нарушения при приёме на работу бывшего полицейского
Прокуратура проверила, как в округе соблюдают антикоррупционные правила, и нашла нарушение.
Один из работодателей взял на работу человека, который раньше служил в полиции, но не сообщил об этом в полицию — а по закону он был обязан это сделать.
После проверки в организацию внесли представление, а на должностное лицо завели административное дело. В итоге нарушение устранили, а виновного оштрафовали на 20 тысяч рублей.
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