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Общество

В Думиничском округе работодателя оштрафовали из-за нарушения при приёме на работу бывшего полицейского

Дмитрий Ивьев
04.09, 08:21
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Прокуратура проверила, как в округе соблюдают антикоррупционные правила, и нашла нарушение.

Один из работодателей взял на работу человека, который раньше служил в полиции, но не сообщил об этом в полицию — а по закону он был обязан это сделать.

После проверки в организацию внесли представление, а на должностное лицо завели административное дело. В итоге нарушение устранили, а виновного оштрафовали на 20 тысяч рублей.

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