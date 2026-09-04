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Общество

В Калужской области суд обязал привести в порядок регламенты 12 лесничеств

Дмитрий Ивьев
04.09, 07:10
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Прокуратура проверила, как соблюдается лесное законодательство, и нашла нарушение: участки в особо охраняемых природных территориях по документам числились как эксплуатационные леса — то есть их могли использовать для вырубки и другой хозяйственной деятельности.

А по закону такие земли должны быть защитными — их нельзя эксплуатировать. Из-за ошибки появлялся риск, что территорию используют не по правилам, а это могло навредить природе и правам людей на чистую окружающую среду.

Прокуратура подала в суд, чтобы исправить ситуацию. Суд полностью поддержал требования — теперь регламенты придётся привести в соответствие с законом.

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