В Калужской области суд обязал привести в порядок регламенты 12 лесничеств

Прокуратура проверила, как соблюдается лесное законодательство, и нашла нарушение: участки в особо охраняемых природных территориях по документам числились как эксплуатационные леса — то есть их могли использовать для вырубки и другой хозяйственной деятельности.

А по закону такие земли должны быть защитными — их нельзя эксплуатировать. Из-за ошибки появлялся риск, что территорию используют не по правилам, а это могло навредить природе и правам людей на чистую окружающую среду.

Прокуратура подала в суд, чтобы исправить ситуацию. Суд полностью поддержал требования — теперь регламенты придётся привести в соответствие с законом.