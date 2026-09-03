ИИ поможет калужанам выделить ключевые тезисы разговоров по телефону

Фото: МТС.

МТС первой в России запустила отображение кратких тезисов разговоров прямо в истории звонков с помощью искусственного интеллекта. Функция «Интеллектуальная запись» основана на собственных разработках VoiceTech для управления звонками.

Новая функция работает на базе ИИ-моделей. Технология в режиме реального времени обрабатывает записанный разговор и выдает его в виде тезисов, посмотреть которые можно в приложении оператора. Такой формат поможет пользователям быстро зафиксировать все ключевые моменты беседы. Если абоненту понадобятся детальные подробности диалога, то расширенная версия выводов, полная расшифровка разговора и его запись также доступны в приложении.

«Важный разговор может застать за рулем или на ходу, когда под рукой не будет ручки или невозможно сделать заметку в телефоне. Теперь с ИИ–ассистентом эта проблема легко решается: цифровой помощник выделит главное в беседе и сделает полную расшифровку диалога. Сегодня голосовая связь приобретает новый формат благодаря нашим технологиям VoiceTech, которые трансформируют классическую телеком-отрасль с помощью искусственного интеллекта», — комментирует директор МТС в Калужской области Екатерина Пяткова.

Функция бесплатно входит в тарифы «МТС Супер» и «РИИЛ».