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Общество

В Калуге открыли памятник и фонтан

Дмитрий Ивьев
03.09, 14:22
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В декабре 2014 года была введена в эксплуатацию новая областная инфекционная больница на 125 коек. 11 лет назад, 3 сентября 2015 года больница приняла первого пациента. В честь знаменательной даты на территории Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний были открыты памятник и фонтан. В торжественной церемонии приняли участие депутат Госдумы Ольга Коробова, председатель Думы Калуги Юрий Моисеев, депутаты Заксобрания, представители министерства здравоохранения и администрации города.  

«Центр инфекционных заболеваний оснащён самым современным оборудованием, для пациентов здесь созданы комфортные условия, но, самое главное –  это талантливые и высокопрофессиональные сотрудники, которые искренне заботятся о благополучии калужан. За прошедшие годы вы спасли множество жизней, помогли многим людям сохранить и восстановить здоровье. Низкий поклон за ваш самоотверженный труд! Желаю здоровья, счастья, мира и добра, новых успехов и достижений!», –  обратился к медикам Юрий Моисеев.

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