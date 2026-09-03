В Калуге открыли памятник и фонтан

В декабре 2014 года была введена в эксплуатацию новая областная инфекционная больница на 125 коек. 11 лет назад, 3 сентября 2015 года больница приняла первого пациента. В честь знаменательной даты на территории Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний были открыты памятник и фонтан. В торжественной церемонии приняли участие депутат Госдумы Ольга Коробова, председатель Думы Калуги Юрий Моисеев, депутаты Заксобрания, представители министерства здравоохранения и администрации города.

«Центр инфекционных заболеваний оснащён самым современным оборудованием, для пациентов здесь созданы комфортные условия, но, самое главное – это талантливые и высокопрофессиональные сотрудники, которые искренне заботятся о благополучии калужан. За прошедшие годы вы спасли множество жизней, помогли многим людям сохранить и восстановить здоровье. Низкий поклон за ваш самоотверженный труд! Желаю здоровья, счастья, мира и добра, новых успехов и достижений!», – обратился к медикам Юрий Моисеев.