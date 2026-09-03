Калужанин выиграл почти миллион рублей на реализацию проекта по сохранению исторической памяти

Святослав Гринёв - волонтер с пятилетним стажем, активист, представляет Калужскую область в Федеральном Совете Движения Первых. Он стал победителем грантового конкурса Всероссийского молодёжного образовательного форума «ШУМ» с проектом «Школа «Хранители времени».

- Четырехдневный образовательный интенсив пройдет в Калуге в феврале 2027 года, - сообщил 3 сентября губернатор Владислав Шапша. - Более 90 молодых активистов из нашей области и других регионов будут работать в пяти тематических группах: медиа и цифровой контент, настольные игры, исторический туризм, генеалогия, военно-историческая реконструкция.

Лучшие практики, новые форматы изучения истории войдут в итоговый сборник «Хранители времени».