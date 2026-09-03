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Общество

Кабаны попали на видео в калужском лесу

Дмитрий Ивьев
03.09, 12:01
0 652
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В четверг, 3 сентября, запись с фотоловушки опубликовал заповедник «Калужские засеки».

- Кабаны - это сильные, красивые, очень умные звери со сложным поведением, - рассказала биолог Надежда Панкова. - К тому же — социальные, ведущие групповой образ жизни, в их стадах соблюдается не только иерархия доминирования, но и распределение ролей: есть вожак, разведчики, сторожа, ситуационные лидеры, т.е. особи, лидирующие в различных сферах деятельности. Кабаны общаются друг с другом при помощи звуков, языка тела и запахов. К тому же мне импонирует их весьма активный образ жизни. С ними не соскучишься!

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