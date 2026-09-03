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Состоятельные инвесторы сокращают долю акций в портфелях в пользу фондов денежного рынка

03.09, 11:50
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ВТБ Private Banking зафиксировал изменение структуры портфелей состоятельных клиентов: доля акций снижается, а фонды денежного рынка и облигации становятся основными инструментами вложений. Об этом на Восточном экономическом форуме 2026 года заявил заместитель президента-председателя правления банка Дмитрий Брейтенбихер.

По итогам анализа портфелей клиентов доля облигаций составила 47%, акций — 23%, фондов денежного рынка — 20%.

Облигации остаются базовым активом на фоне их переоценки в связи с медленным снижением ключевой ставки ЦБ РФ. Инвесторы отдают предпочтение среднесрочным ОФЗ, которые обеспечивают доходность, сопоставимую с длинными бумагами, при более низкой волатильности. В корпоративном сегменте вырос фокус на эмитентов с рейтингом «АА», тогда как интерес к высокодоходным облигациям снизился из-за участившихся технических дефолтов. Российские акции частично восстановили привлекательность за счёт покупок под дивидендные выплаты отдельных эмитентов, однако их доля в портфелях продолжает снижаться.

Наиболее динамично растущей категорией стали биржевые фонды — прежде всего фонды денежного рынка как альтернатива депозитам, а также облигационные фонды. Среди фондов денежного рынка выделяется фонд «Ликвидность» под управлением УК «ВИМ Инвестиции». Отдельным сегментом остаются закрытые паевые инвестфонды недвижимости: они предполагают вложения на срок от 3 до 15 лет и пониженную ликвидность, но привлекают клиентов потенциальной доходностью на длинном горизонте за счёт вложений в складскую, офисную и торговую недвижимость. Более ликвидную альтернативу для неквалифицированных инвесторов представляют открытые ПИФы.

«Мы наблюдаем осознанный сдвиг в поведении состоятельных инвесторов: они все чаще отказываются от погони за сверхдоходностью в пользу надежности и предсказуемости. Облигации первоклассных эмитентов и среднесрочные государственные бумаги становятся основой портфелей. При этом акции остаются лишь точечным инструментом – для дивидендных историй, но не как системная ставка», – прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер.

По данным Банка России, во втором квартале 2026 года приток средств на брокерские счета достиг рекордных с начала наблюдений в 2021 году 1 трлн рублей, что на 19% превышает показатель предыдущего квартала. Например, на брокера «ВТБ Мои Инвестиции» пришлось 45% этого объёма. Напомним, что после объединения ВТБ и Почта Банка получить бесплатные консультации по инвестициям можно в любом офисе обслуживания ВТБ, в том числе, в отделениях на Почте России.

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