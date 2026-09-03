В Калуге ремонт труб смогли начать только после вмешательства приставов

В одной из квартир дома на улице Степана Разина супруги долго не пускали сотрудников управляющей компании к стоякам водоснабжения и канализации. А трубы нужно было менять, чтобы наладить подачу воды в доме.

Суд обязал хозяев предоставить доступ, но те не спешили выполнять решение. Тогда в дело вступили судебные приставы: с каждого из супругов взыскали по 10 тысяч рублей исполнительского сбора и предупредили, что могут применить и другие меры — вплоть до административной ответственности.

В итоге хозяева всё‑таки пустили ремонтников в квартиру, рассказали в УФССП.