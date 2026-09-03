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Общество

В Калужском онкодиспансере пациенту с огромной опухолью восстановили глотку и пищевод

Дмитрий Ивьев
03.09, 11:00
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В областном онкологическом диспансере хирурги отделения опухолей головы и шеи провели сложнейшую операцию, которая длилась больше восьми часов, рассказала 3 сентября министр здравоохранения Анна Чернова.

Пациент обратился к врачам с крупной опухолью ротоглотки размером восемь сантиметров и метастазами в лимфоузлах шеи с обеих сторон. Для такой локализации это очень большое новообразование. Врачи решили действовать хирургически.

Опухоль удалили вместе с поражёнными участками органов. Но из-за обширного дефекта — около 12 сантиметров — пациент мог потерять способность глотать. Чтобы этого избежать, хирурги прямо во время операции сделали микрохирургическую пластику и восстановили целостность тканей.

Команду врачей возглавила заведующая отделением Екатерина Алехнович. Ей помогали сотрудники отделения: Денис Евсеенков, Андрей Алексеев и врач-ординатор Даниил Ламыкин.

Сейчас пациент восстанавливается без осложнений.

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