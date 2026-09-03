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Общество

Калужская команда вошла в пятёрку лучших на слёте «Пост №1»

Дмитрий Ивьев
03.09, 10:29
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С 27 по 30 августа в Москве проходил Всероссийский слёт «Пост №1». В нём приняли участие команды из 73 регионов России, а также гости из Республики Южная Осетия. Всего в состязаниях боролись более 450 человек.

Ребята показывали мастерство в ключевых элементах службы почётного караула: заступали на пост, демонстрировали строевое равнение и умение обращаться со знаменем. При этом ценились не только отточенные навыки, но и личные качества — собранность, выдержка и чувство ответственности.

Представители Калужской области вошли в топ‑5 лучших команд страны.

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