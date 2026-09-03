Калужская команда вошла в пятёрку лучших на слёте «Пост №1»
С 27 по 30 августа в Москве проходил Всероссийский слёт «Пост №1». В нём приняли участие команды из 73 регионов России, а также гости из Республики Южная Осетия. Всего в состязаниях боролись более 450 человек.
Ребята показывали мастерство в ключевых элементах службы почётного караула: заступали на пост, демонстрировали строевое равнение и умение обращаться со знаменем. При этом ценились не только отточенные навыки, но и личные качества — собранность, выдержка и чувство ответственности.
Представители Калужской области вошли в топ‑5 лучших команд страны.
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