Калужская команда вошла в пятёрку лучших на слёте «Пост №1»

С 27 по 30 августа в Москве проходил Всероссийский слёт «Пост №1». В нём приняли участие команды из 73 регионов России, а также гости из Республики Южная Осетия. Всего в состязаниях боролись более 450 человек.

Ребята показывали мастерство в ключевых элементах службы почётного караула: заступали на пост, демонстрировали строевое равнение и умение обращаться со знаменем. При этом ценились не только отточенные навыки, но и личные качества — собранность, выдержка и чувство ответственности.

Представители Калужской области вошли в топ‑5 лучших команд страны.