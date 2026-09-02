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Новость дня Общество

Эксперты прогнозируют рост рыночной ипотеки в 2,5 раза

02.09, 17:30
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По оценке ВТБ, в 2026 году выдачи рыночной ипотеки в России приблизятся к 2,4 трлн рублей. Это в 2,5 раза превысит объемы 2025 года и на 17% – продажи госпрограмм. Такой прогноз в рамках ВЭФ 2026 озвучил заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.

Тренд на смягчение денежно-кредитной политики, заданный ЦБ в прошлом году, получил развитие: ключевая ставка снизилась до 14%. Как следствие, банковские ставки по кредитам заметно уменьшились относительно своих исторических максимумов. Например, стоимость рыночных ипотечных программ на конец июля составила в среднем 19,4% годовых – минус 1 п.п. с начала января.

На этом фоне многие заемщики, откладывавшие покупку жилья, активно возвращаются к сделкам. Во втором полугодии ВТБ прогнозирует выдачи рыночной ипотеки на уровне 1,6 трлн рублей. Это вдвое больше, чем в первом полугодии, и в 2,3 раза выше, чем во втором полугодии 2025 года.

По оценке ВТБ, выдачи рыночной ипотеки в России в этом году приблизятся к 2,4 трлн рублей, годом ранее они составили всего 965 млрд. В то же время продажи госпрограмм на фоне повышения их социальной направленности покажут снижение – около 2,8 трлн против почти 3,5 трлн в 2025-м.

«Ключевая ставка – только импульс. Реальный двигатель – смена модели: рыночная ипотека постепенно заменяет льготные программы в роли главного источника роста. В 2026 году мы прогнозируем увеличение ипотечного сегмента на 16%. Рынок перестраивается, а не просто компенсирует снижение: во втором полугодии рыночные выдачи уже составляют половину всех сделок. Эта динамика остается устойчивой даже при возможной корректировке параметров «семейной» ипотеки», – подчеркнул Роман Шаехов.

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