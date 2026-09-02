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Новость дня Общество

В России пользуются популярностью трансграничные переводы

С начала 2026 года розничные клиенты ВТБ совершили более 18 млн переводов за рубеж, что в 4,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий объем операций вырос в 2 раза – до 233 млрд рублей. Об этом сообщил в рамках ВЭФ 2026 заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
02.09, 17:00
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В пятерку стран-лидеров по объему переводов помимо Китая входят Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан и Беларусь. По количеству операций лидируют Узбекистан, Таджикистан, Китай, Вьетнам и Кыргызстан.

Основные цели международных транзакций – покупка товаров и услуг, оплата зарубежных сервисов, переводы родным и близким, а также пополнение счетов для путешествий. Средний размер перевода – 13 тысяч рублей.

Китай уже второй год сохраняет позицию безусловного лидера по объему переводов: его доля составляет более 56% всех переводов клиентов ВТБ за рубеж. Структура переводов в Китай сильно дифференцирована: 96% объёма обеспечивают переводы по номеру счёта в юанях, а самым массовым по количеству операций (87%) остаётся перевод по номеру телефона.

«Мы фиксируем устойчивый рост спроса на переводы в Китай со стороны частных клиентов. Развитие инфраструктуры расчетов с КНР – один из наших приоритетов. Мы постоянно расширяем доступные способы переводов: от классических переводов по номеру счета до оплаты по QR-коду, которая становится все более востребованной среди российских туристов», – отметил Георгий Горшков.

Напомним, что после объединения ВТБ и Почта банка получить бесплатную консультацию по банковским услугам стало возможно и в отделениях Почты России.

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