Крупный банк на 20% нарастил кредитный портфель золотодобытчиков Дальнего Востока

Кредитный портфель золотодобывающих предприятий Дальнего Востока в ВТБ по итогам первого полугодия 2026 года вырос на 20% и достиг 23,7 млрд рублей. Рост портфеля в первую очередь связан с реализацией инвестиционных проектов компаний среднего и малого бизнеса в Магаданской области, Якутии и Хабаровском крае. Об этом на ВЭФ 2026 сообщил член правления ВТБ Руслан Еременко.

Топ-менеджер отметил, что интерес к заемному финансированию поддерживается благоприятной конъюнктурой рынка драгметаллов: уровень котировок в последние годы повышает инвестиционную привлекательность проектов и создает дополнительные возможности для развития отрасли.

«Золотодобыча остается одной из ключевых отраслей экономики Дальнего Востока. Предприятия продолжают реализацию долгосрочных инвестиционных программ. Несмотря на волатильность сырьевых рынков, отрасль сохраняет спрос на банковское финансирование как для реализации инвестиционных проектов, так и для обеспечения производственного цикла. Для нас важно поддерживать компании с эффективной экономикой проектов, так как от стабильного развития отрасли зависят занятость и налоговые поступления во многих территориях региона», - подчеркнул Руслан Еременко.

На ВЭФ 2026 ВТБ сообщил о поддержке разработки рудного месторождения золота и строительства золотоизвлекательной фабрики на Апрелково-Пешковской площади. Проект реализует компания «Нергеопром», которая планирует привлечь 10 млрд рублей от ВТБ.