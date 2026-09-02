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Общество

Москвичку оштрафовали за заброшенный участок в Калужской области

Дмитрий Ивьев
02.09, 15:11
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Москвичку оштрафовали за заброшенный участок в Калужской области

В Хвастовичском округе нашли заброшенный участок земли — 2,38 гектара заросли сорняками и кустарником.

Его обнаружили еще в июле 2025 года специалисты Россельхознадзора. Владелице земли выдали предписание — нужно было привести участок в порядок.

Женщина из Москвы не стала ничего делать, и дело дошло до суда. В итоге её признали виновной и назначили штраф — 10 тысяч рублей, рассказали 2 сентября в Россельхознадзоре.

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