Москвичку оштрафовали за заброшенный участок в Калужской области

В Хвастовичском округе нашли заброшенный участок земли — 2,38 гектара заросли сорняками и кустарником.

Его обнаружили еще в июле 2025 года специалисты Россельхознадзора. Владелице земли выдали предписание — нужно было привести участок в порядок.

Женщина из Москвы не стала ничего делать, и дело дошло до суда. В итоге её признали виновной и назначили штраф — 10 тысяч рублей, рассказали 2 сентября в Россельхознадзоре.