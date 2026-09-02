Россияне смогут производить оплату по QR-коду в Индонезии и на Филиппинах

ВТБ активно расширяет сервис оплаты по QR-коду в ключевых странах Востока. Вслед за Вьетнамом, Китаем и Таиландом клиенты банка могут расплачиваться за товары и услуги в Индонезии и на Филиппинах напрямую из банковского приложения. Об этом рассказал на ВЭФ 2026 заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

QR-оплата становится по-настоящему востребованным инструментом для российских туристов. С января клиенты ВТБ совершили уже более 1 млн оплат по QR-коду за рубежом на сумму более 3,5 млрд рублей — рост в десятки раз по сравнению с прошлым годом. Средний размер операции составляет более 3000 рублей.

«Мы не просто расширяем географию платежного сервиса – мы строим для наших клиентов бесшовный цифровой путь, где бы они ни находились. Оплата по QR-коду через ВТБ Онлайн — это привычный и безопасный способ расплачиваться за покупки, который работает так же надёжно, как и в России. Мы продолжим добавлять новые страны, чтобы путешественники могли использовать уже привычные способы оплаты за границей», – отметил Георгий Горшков.

В Индонезии сервис работает через национальный платёжный стандарт QRIS, который принимают более 40 млн торговых точек по всей стране. На Филиппинах оплата доступна через локальные платёжные системы, охватывающие широкую сеть магазинов, ресторанов и сервисов. Для совершения платежа клиенту достаточно открыть приложение, навести камеру смартфона на QR-код на кассе или чеке — и сумма в рублях автоматически спишется со счета с конвертацией в местную валюту по курсу банка. Комиссия за проведение платежа не взимается.

Ранее банк уже запустил оплату по QR-коду в Аргентине, Бразилии, Вьетнаме, Египте, Китае, Кыргызстане, Таиланде, Таджикистане и других странах. Кроме того, ВТБ объединился с Почта банком и стал доступен в малых населенных пунктах по всей России. Клиенты банка также могут отправлять средства более чем в 150 стран мира. В зависимости от направления переводы доступны по номеру карты или телефона, по банковским реквизитам, а также с возможностью получения наличными.