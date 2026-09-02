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Общество

Жителю Дзержинского округа грозит колония из-за отказа платить алименты отцу

Дмитрий Ивьев
02.09, 11:00
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Мужчина принципиально не хочет выплачивать алименты на содержание своего пожилого отца — его долг уже достиг 250 тысяч рублей, сообщили 2 сентября судебные приставы.

По решению суда деньги на содержание родителя должны были платить двое сыновей. Один из них исправно переводит средства, а второй долго уклонялся от выплат: скрывался и даже был в розыске. Весной его нашли, привлекли к административной ответственности и назначили 60 часов обязательных работ.

Но это не помогло — мужчина по-прежнему отказывается платить. Теперь против него завели уголовное дело. Ему грозит до года лишения свободы.

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