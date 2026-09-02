Жителю Дзержинского округа грозит колония из-за отказа платить алименты отцу

Мужчина принципиально не хочет выплачивать алименты на содержание своего пожилого отца — его долг уже достиг 250 тысяч рублей, сообщили 2 сентября судебные приставы.

По решению суда деньги на содержание родителя должны были платить двое сыновей. Один из них исправно переводит средства, а второй долго уклонялся от выплат: скрывался и даже был в розыске. Весной его нашли, привлекли к административной ответственности и назначили 60 часов обязательных работ.

Но это не помогло — мужчина по-прежнему отказывается платить. Теперь против него завели уголовное дело. Ему грозит до года лишения свободы.