С Днём знаний!

Белые банты и рубашки, букеты в руках, новые рюкзаки на плечах и волнение, которое трудно спрятать за самой широкой улыбкой.

Сегодня более 10 000 первоклассников Калужской области впервые сели за школьные парты. Среди них — более 150 детей сотрудников SINTEC Group. В компании есть давняя традиция — ежегодно устраивать для них семейный праздник с конкурсами, играми и подарками.

В финале малыши получают школьные рюкзаки в фирменных цветах компании. А в это время взрослые с теплом ностальгируют по своим школьным временам.

Желаем родителям и всем ребятам, чтобы учёба была наполнена яркими встречами, интересными событиями и множеством новых открытий.

Более 20 лет SINTEC Group реализует социально значимые проекты в сфере образования, благотворительности, здравоохранения, спорта и других, важных для жителей направлениях в родном для компании Обнинске, Калужской области и в масштабах всей страны!

SINTEC Group — жизнь в движении!