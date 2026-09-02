Шапша поздравил Перинатальный центр с десятилетием

Он был создан в Калуге одним из первых в стране.

- Более 35 тысяч новых жизней, 657 двоен, 6 троен. Каждая история – особенная, - отметил 2 сентября губернатор Владислав Шапша. - Высококлассные специалисты, современное оборудование, уникальные технологии позволяют буквально творить чудеса. Спасать жизни мам и малышей со сложными патологиями, при этом сохранять женщинам возможность вновь познать радость материнства. Выхаживать малышей, которые родились раньше срока. В истории центра девочка, которая появилась на свет весом 435 г, а сейчас ей уже 4 года.

По его словам, медики центра ведут большую работу по профилактике преждевременных родов, и доля таких случаев снизилась в три раза.

- Спасибо нашим врачам, акушерам, медсёстрам и всем, кто каждый день дарит семьям самое большое счастье – быть родителями, - заявил губернатор.