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Новость дня Общество

Калужане могут застраховать детей от телефонных мошенников

Дмитрий Ивьев
02.09, 11:20
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Фото: МТС.
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МТС первой среди российских операторов связи запустила страховку от мошеннических схем на детском тарифе. Услуга предоставляется автоматически и без доплат. Сумма страхового покрытия — 1,5 млн рублей.

Компания выплатит компенсацию, если ребенок-абонент станет жертвой мошеннической схемы, из-за которой его старшие родственники понесут финансовые потери. Услуга автоматически включена в тариф и не требует дополнительного подключения пользователем.

Согласно аналитике МТС, 63% абонентов-родителей хотели бы ограничить доступ ребенка к опасным сайтам, 66% — к приложениям, 44% хотели бы отслеживать местоположение сына или дочери, а каждый четвёртый (26%) беспокоится из-за возможных звонков мошенников. Ранее, с января по август, сервис «Безопасный интернет», включенный в подписку МТС Junior, выявил и защитил детей от 41 млн сайтов с опасными фишинговыми ссылками и взрослым контентом 18+.

К комплексному решению по безопасности детей-абонентов также относится функция «Чистый номер». Такое решение позволяет ребенку использовать мобильный номер, без истории спама и мошеннических звонков, проверенный Big Data МТС.

«Схемы против детей отличаются от взрослых: от родителей мошенники зачастую требуют деньги, в то время как ребенка используют как инструмент доступа к персональным данным членов семьи. Благодаря новой функции в случае обмана детей злоумышленниками денежные потери будут компенсированы. Но это не отменяет простых правил цифровой грамотности. Например, договоритесь с ребенком о кодовом слове или дайте разрешение: на незнакомые номера можно не отвечать и это не грубость», — прокомментировала директор МТС в Калужской области Екатерина Пяткова. 

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