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Общество

В Мосальской участковой больнице запустили новое оборудование

Дмитрий Ивьев
02.09, 11:04
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1 сентября в Мосальске заработал новый маммограф, монтаж которого проводили в августе.

- Уже прошли обследования первые пациентки. Раньше за такой диагностикой женщинам приходилось обращаться в Юхнов или Калугу. Сейчас все рядом с домом, - рассказала министр здравоохранения региона Анна Чернова.

Параллельно идет ремонт кровли в стационаре. Уже заменили основание кровли и залили стяжку, следующий этап - нанесение финишного гидроизоляционного слоя. В планах полностью закончить ремонт до конца сентября.

Новое оборудование и ремонт стали возможны в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

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