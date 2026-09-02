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Общество

В Калужской области за сутки четыре человека стали жертвами интернет-мошенников

Дмитрий Ивьев
02.09, 10:50
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В полицию обратились четыре жителя региона в возрасте от 39 до 52 лет. В общей сложности они перевели преступникам 367 582 рубля.

Самый крупный ущерб понесла 41-летняя калужанка: она лишилась 166 731 рубля.

Мошенники связались с ней в одном из популярных мессенджеров и уговорили перевести деньги. Они пообещали построить дом дешевле рыночной стоимости и с помощью уловок убедили женщину поверить им.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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