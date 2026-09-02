В Калужской области за сутки четыре человека стали жертвами интернет-мошенников

В полицию обратились четыре жителя региона в возрасте от 39 до 52 лет. В общей сложности они перевели преступникам 367 582 рубля.

Самый крупный ущерб понесла 41-летняя калужанка: она лишилась 166 731 рубля.

Мошенники связались с ней в одном из популярных мессенджеров и уговорили перевести деньги. Они пообещали построить дом дешевле рыночной стоимости и с помощью уловок убедили женщину поверить им.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о мошенничестве.