Герой России поздравил школьников Обнинска с Днём знаний

1 сентября Герой России Владислав Головин лично поздравил учеников и педагогов школы № 17 в Обнинске. Об этом сообщил глава администрации города Стефан Перевалов.

Владислав Головин командовал группами спецназа морской пехоты в зоне СВО: он спасал товарищей из-под обстрелов, а после ранения вернулся к службе. Сейчас он возглавляет Главный штаб «Юнармии».

В школе Герой России не только поздравил школьников и их родителей, но и поговорил с учителями. В беседе речь зашла о «Юнармии», о том, что скрывается за высокими наградами, а также о качествах, которые должны быть у настоящего лидера.