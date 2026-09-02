Герой России поздравил школьников Обнинска с Днём знаний
1 сентября Герой России Владислав Головин лично поздравил учеников и педагогов школы № 17 в Обнинске. Об этом сообщил глава администрации города Стефан Перевалов.
Владислав Головин командовал группами спецназа морской пехоты в зоне СВО: он спасал товарищей из-под обстрелов, а после ранения вернулся к службе. Сейчас он возглавляет Главный штаб «Юнармии».
В школе Герой России не только поздравил школьников и их родителей, но и поговорил с учителями. В беседе речь зашла о «Юнармии», о том, что скрывается за высокими наградами, а также о качествах, которые должны быть у настоящего лидера.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь