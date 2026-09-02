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Общество

В Калуге устроили праздник для детей военнослужащих перед Днём знаний

Дмитрий Ивьев
02.09, 07:23
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Накануне 1 сентября в Калуге прошёл праздник для детей участников СВО. Его организовали Инновационный Культурный Центр и фонд «Защитники Отечества».

Ребят ждали творческие мастер‑классы, зрелищное шоу с мыльными пузырями и мультфильмы.

Об этом рассказали в министерстве культуры Калужской области.

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