В Калуге устроили праздник для детей военнослужащих перед Днём знаний

Накануне 1 сентября в Калуге прошёл праздник для детей участников СВО. Его организовали Инновационный Культурный Центр и фонд «Защитники Отечества».

Ребят ждали творческие мастер‑классы, зрелищное шоу с мыльными пузырями и мультфильмы.

Об этом рассказали в министерстве культуры Калужской области.