В Калуге устроили праздник для детей военнослужащих перед Днём знаний
Накануне 1 сентября в Калуге прошёл праздник для детей участников СВО. Его организовали Инновационный Культурный Центр и фонд «Защитники Отечества».
Ребят ждали творческие мастер‑классы, зрелищное шоу с мыльными пузырями и мультфильмы.
Об этом рассказали в министерстве культуры Калужской области.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь