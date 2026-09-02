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Археологи рассказали, что нашли на раскопках в центре Калуги

Дмитрий Ивьев
02.09, 10:10
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Работы велись на улице Дзержинского на месте книжного развала, где сейчас строится жилой дом.

- Среди предметов — 10 из медного сплава, 2 из свинца, по одному из латуни, железа и 3 из глины. Из медного сплава: монеты-«чешуйки», копейки и 2 копейки рубежа XIX–XX вв., нательная икона, наперсток. Из свинца — две пломбы. Из латуни — донце гильзы. Из железа — гиря. Из глины — фрагмент курительной трубки, фрагмент изразца и кувшин полной формы, - рассказали 2 сентября в Управлении по охране объектов культурного наследия Калужской области.

Также обнаружены фрагменты стеклянной посуды и многочисленная круговая керамика. По технико-технологическим признакам коллекция датируется второй половиной XVII — началом XX века.

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