В Калуге отметили День знаний

Председатель Думы Юрий Моисеев на торжественной линейке в Гимназии № 24 поздравил учеников и педагогов с началом нового учебного года.

«Вы учитесь в замечательной гимназии, здесь прекрасные педагоги, которые не только дадут вам необходимые знания, но и помогут раскрыть таланты и способности. Вас всегда поддержат родители. Городские власти, со своей стороны стараются сделать всё возможное для развития сферы образования. Строятся новые школы и детские сады, ремонтируются существующие, укрепляется материально-техническая база учреждений. Создаются все условия для развития и самореализации молодого поколения. Желаю первоклассникам уверенно двигаться в новый этап своей жизни, хорошо учиться и внимательно слушать учителей. Ученикам одиннадцатых классов желаю в этом учебном году показать всё лучшее, но что способны, успешно сдать экзамены, получить профессию и приносить пользу нашему городу и нашей стране. Низкий поклон педагогам за их нелёгкий труд! Здоровья, успехов и терпения!», – обратился к собравшимся председатель Думы.