Больше 100 тысяч калужан использовали бот «Мое здоровье»

В регионе зафиксировано больше 100 тысяч человек, использовавших бот «Моё здоровье» @minzdrav_kaluga_bot.

С помощью этого сервиса калужане могут записаться к врачу, оставить заявку на льготный рецепт или вызвать специалиста на дом. Бот «Моё здоровье» в приложении МАКС работает 24/7.

На текущий момент с помощью бота уже оформлено 61 593 записей на приём, а 25 661 пациент записался на телемедицинскую консультацию. Также 12 477 заявок на льготные рецепты отправлены онлайн и 2 302 вызова на дом принято автоматически, рассказали 1 сентября в правительстве.